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Админка nametest01.info/admin.php

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Здесь в админке http://floomby.ru/s2/A4CU9X сделать так что бы можно было выбирать заявки галками и сделать кнопку выбрать все

это для удаления или перемещения в другие разделы

Нужно чтобы заявки были по разделам - "На рассмотрении (351)" - "Рассмотренные (437)" - "Все заявки (1211)" - "На повторном расмотрении (58)". Это можно сделать справа в меню.

Что бы все заявки были по разделам а не как сейчас "каша".

А так же при помощи выделения галочкой (там где список заявок в любом разделе "сделать список этих разделов и кнопку "Переместить"")

В самой заявке сделать список этих разделов и кнопку "Переместить"

Если находимся допустим в одном из разделов "Рассмотренные", открываем заявку и сделать там удобные две красивые стрелочки - это для перехода по заявкам, вперед и назад. К примеру здесь справа http://floomby.ru/s2/c4CU6V

Сделать список с несколькими вариантами автоматических ответов, к примеру вот так http://floomby.ru/s2/W4CUVB вместо ДА пишим "Автоответ" и вылазиют ответы.

Ну и само собой удобное меню.

Нужно добавить еще раздел "Архив (236)" чтобы некоторые в архив убирать.

А список "Автоответ" сделать над окном ввода текста, под словом "Текст" (Выбираем автоответ, текст появляется, а пробел переходит на следующую строку, чтобы смог еще добавить автоответ или сам добавить фразы с новой строки).

Так же нужно когда абонент заходит на проверку своей заявки по адресу http://nametest01.info/check.php он видит это http://floomby.ru/s2/x4CgDH нужно сделать слева от кнопки "Выйти" сделать кнопку "Редактировать".

Человек нажимает "Редактировать", и ему в этом же окне пониже появляется окно для ввода текста (то есть если абонент не правильно ввел какие либо данные, ему отправляем автоответом, что "Ваши данные не верны, уточните и отправьте верные данные!", но его заявка с дополнением верных данных должна появиться в разделе "На повторном расмотрении (58)".

А также здесь http://floomby.ru/s2/x4xpMH сделать без ввода кода! А ТАКЖЕ КАК СЕЙЧАС ОПЛАТА ПО ПСЕВДО http://floomby.ru/s2/34xARU - убрать ввод кода, а поставить счетчик секунд, если оплата прошла, то абоненту появляется окно как и при оплате по псевдо к примеру: "Оплата совершена! Ваш номер заказа ХХХХХ" и автоматически отправляется смс уведомление, как и по псевдо, абоненту "Заявка принята! Ваш номер заказа ХХХХХ"

И счетчик секунд в окнах оплаты нужно подкорректировать - иногда бывает неправильно отсчитывается и начинает перепрыгивать через секунду, а затем прыгает с 14с и сразу на 0с.