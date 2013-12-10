Приветствую, сайт (на cms wordpress) стал оказывать чрезмерную нагрузку на CPU сервера. От хостера поступило требование снизить нагрузку до предельно допустимой. «Для снижения нагрузки следует оптимизировать скрипты, исключить выполнение ...
Админка
Полный доступ к FTP лично!
Админка nametest01.info/admin.php
Логин admin Пароль admin
Здесь в админке http://floomby.ru/s2/A4CU9X сделать так что бы можно было выбирать заявки галками и сделать кнопку выбрать все
это для удаления или перемещения в другие разделы
Нужно чтобы заявки были по разделам - "На рассмотрении (351)" - "Рассмотренные (437)" - "Все заявки (1211)" - "На повторном расмотрении (58)". Это можно сделать справа в меню.
Что бы все заявки были по разделам а не как сейчас "каша".
А так же при помощи выделения галочкой (там где список заявок в любом разделе "сделать список этих разделов и кнопку "Переместить"")
В самой заявке сделать список этих разделов и кнопку "Переместить"
Если находимся допустим в одном из разделов "Рассмотренные", открываем заявку и сделать там удобные две красивые стрелочки - это для перехода по заявкам, вперед и назад. К примеру здесь справа http://floomby.ru/s2/c4CU6V
Сделать список с несколькими вариантами автоматических ответов, к примеру вот так http://floomby.ru/s2/W4CUVB вместо ДА пишим "Автоответ" и вылазиют ответы.
Ну и само собой удобное меню.
Нужно добавить еще раздел "Архив (236)" чтобы некоторые в архив убирать.
А список "Автоответ" сделать над окном ввода текста, под словом "Текст" (Выбираем автоответ, текст появляется, а пробел переходит на следующую строку, чтобы смог еще добавить автоответ или сам добавить фразы с новой строки).
Так же нужно когда абонент заходит на проверку своей заявки по адресу http://nametest01.info/check.php он видит это http://floomby.ru/s2/x4CgDH нужно сделать слева от кнопки "Выйти" сделать кнопку "Редактировать".
Человек нажимает "Редактировать", и ему в этом же окне пониже появляется окно для ввода текста (то есть если абонент не правильно ввел какие либо данные, ему отправляем автоответом, что "Ваши данные не верны, уточните и отправьте верные данные!", но его заявка с дополнением верных данных должна появиться в разделе "На повторном расмотрении (58)".
А также здесь http://floomby.ru/s2/x4xpMH сделать без ввода кода! А ТАКЖЕ КАК СЕЙЧАС ОПЛАТА ПО ПСЕВДО http://floomby.ru/s2/34xARU - убрать ввод кода, а поставить счетчик секунд, если оплата прошла, то абоненту появляется окно как и при оплате по псевдо к примеру: "Оплата совершена! Ваш номер заказа ХХХХХ" и автоматически отправляется смс уведомление, как и по псевдо, абоненту "Заявка принята! Ваш номер заказа ХХХХХ"
И счетчик секунд в окнах оплаты нужно подкорректировать - иногда бывает неправильно отсчитывается и начинает перепрыгивать через секунду, а затем прыгает с 14с и сразу на 0с.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование7 заявокЗакрыт9 лет назад
по калькулятору -на текущий момент он считает +1 день к сроку аренды, т.е. сегодняшний день считать не должен, сутки наступают на завтра - это было заложено ранее и работало. Соответственно привести в рабочее состояние кнопки ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Есть готовое т.з. Высылаю сразу как подаете заявку для оценки, сроков и цены.Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день! Нужно сделать сайт каталога статей на joomla 2.5 или 3,0 и компонет k2 . Сайт вроде такого http://www.rusarticles.com/ Если есть другие варианты по поводу компонента пишите! И самое главное Ваша цена вопроса?Веб-программирование1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $250
Требуется человек знающий свое дело. Sdati.ru - это сайт недвижимости и мелких бытовых услуг. В данный момент идет его разработка на отдельном движке по недвижимости. Можно сделать раздел организаций на своем движке, подгрузим ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Необходимо написать, либо переписать математику(php) для 3 игровых автоматов: Crazy Monkey 2, Sharky, Riches Of India. 30 у.е. за 1 автомат.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Скрипт выдает ошибку. Нужно исправить код.Веб-программирование9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Есть интрнет магазин который доставляет товары по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Вся зона Спб стоит 550 руб. Нужно я помощью яндекс api нарисовать эту зону и от неё "круги" с градацией по 1 км, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Есть скрипт-лендинг, в нем есть поля - Имя, почта, телефон... и кнопка отправить. Нужно в скрипте поставить две почты, чтобы на них уходили данные, заполненные пользователем. Жду предложений, кто может ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт11 лет назад
ЕСТЬ сайт на WordPress - 100-okon.ru На сайте сейчас реализован простейшим магазин в виде отдельного скрипта. Фактически данный маганин-скрипт - это одна большая форма обратной связи разделённая на 2 страницы. Товары редактируются ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад