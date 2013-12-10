Приветствую, сайт (на cms wordpress) стал оказывать чрезмерную нагрузку на CPU сервера. От хостера поступило требование снизить нагрузку до предельно допустимой. «Для снижения нагрузки следует оптимизировать скрипты, исключить выполнение ...
[PHP] Скрипт. Отправка данных с заполненной формы
Добрый день! Есть скрипт-лендинг, в нем есть поля - Имя, почта, телефон... и кнопка отправить. Нужно в скрипте поставить две почты, чтобы на них уходили данные, заполненные пользователем.
Жду предложений, кто может поправить.
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