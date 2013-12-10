[PHP] Скрипт. Отправка данных с заполненной формы

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок151 просмотр

Добрый день! Есть скрипт-лендинг, в нем есть поля - Имя, почта, телефон... и кнопка отправить. Нужно в скрипте поставить две почты, чтобы на них уходили данные, заполненные пользователем.

Жду предложений, кто может поправить.

PHP
11 лет назад
sword71
38 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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