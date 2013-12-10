Внесение изменений в дизайн сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка103 просмотра

Необходимо создать в шапке сайта на Drupal дополнительный блок с информацией

Drupal
11 лет назад
contextual
Илья 
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
11 лет назад
$10
1 день
Очень рад сотрудничеством: 1) разумная цена 2) скорость, без замечаний для верстки это БОЛЬШАЯ редкость 3) постоянно на связи Замечаний нет. Будем работать и дальше!
И снова только самые положительные эмоции от сотрудничества! С Ильёй замечательно работается - он очень ответственный, компетентный и надёжный заказчик и очень приятный в общении человек! Интересный проект, чётко сформулированные требования к работе, оплата мгновенная. Спасибо за приятное и результативное сотрудничество, буду рад дальнейшим совместным проектам!

Заявки фрилансеров

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
11 лет назад