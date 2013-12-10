Внесение изменений в дизайн сайта

И снова только самые положительные эмоции от сотрудничества! С Ильёй замечательно работается - он очень ответственный, компетентный и надёжный заказчик и очень приятный в общении человек! Интересный проект, чётко сформулированные требования к работе, оплата мгновенная. Спасибо за приятное и результативное сотрудничество, буду рад дальнейшим совместным проектам!