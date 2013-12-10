Корректно перенести simpla cms на новый хост

Здравствуйте,принт скрин в приложении.

Сайт я сам перенес - базы подключил.

1.Почему то не все картинки перенеслись,хотя я архив весь скопировал сам и распаковывал

2.В админку перестал входить

3. подробно окно перестало открываться у товаров

Хосты одинаковые - просто разные аккаунты,на том акке откуда переносим все работает как нужно

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