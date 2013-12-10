Магазин работает на shop-script 5 Админку и фтп предоставим для работы Примеры плагинов прикрепил при установке реализует требуемый функционал. и в админке фреймворка ...
Корректно перенести simpla cms на новый хост
Здравствуйте,принт скрин в приложении.
Сайт я сам перенес - базы подключил.
1.Почему то не все картинки перенеслись,хотя я архив весь скопировал сам и распаковывал
2.В админку перестал входить
3. подробно окно перестало открываться у товаров
Хосты одинаковые - просто разные аккаунты,на том акке откуда переносим все работает как нужно
Жду Ваших предложений - Срочно !
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