Корректно перенести simpla cms на новый хост

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Закрыт2 заявки88 просмотров

Здравствуйте,принт скрин в приложении.

Сайт я сам перенес - базы подключил.

1.Почему то не все картинки перенеслись,хотя я архив весь скопировал сам и распаковывал

2.В админку перестал входить

3. подробно окно перестало открываться у товаров

Хосты одинаковые - просто разные аккаунты,на том акке откуда переносим все работает как нужно

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11 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

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