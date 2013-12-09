Ищу опытного программиста, который сможет добавить дополнительные функции в wordpress тему моего сайта. Всего 7 пунктов. Файл с полным ТЗ прикреплен. Срок 3 дня.
Сделать плагин вотермак для магазина
Магазин работает на shop-script 5
Админку и фтп предоставим для работы
Примеры плагинов прикрепил
при установке реализует требуемый функционал. и в админке фреймворка Вебасист он появится в разделе плагины, рядом с другими аналогичными плагинами для приложениz Shop-Script5. у каждого плагина есть настройки. текущий плагин http://www.webasyst.ru/store/plugin/shop/watermark/. имеет глюки и не накладывает вотермаки при импорте.
Настройки для плагина в админке фремворка:
1 Прозрачность
2.картинка или текст, под текстом белая полоска или без полоски.
3. Цвет текста, шрифт, размер
4.Выравнивание верху слева, справа Внизу слева справа
внизу посередине, посередине, вверху посередине
Конечный продукт на проверку предоставляется в архиве tar.gz
Плагины
Плагины — это способ расширить функциональность приложения без изменения его исходного кода. Функционал, реализованный плагином, продолжает работать при обновлении приложения (при перезаписи всех исходных файлов приложения), потому что реализуется в независимых файлах и лишь подключается приложением установленным образом. Например, плагин «Теги» для приложения «Блог», реализующий фильтрацию записей по тегам в бекенде и во фронтенде, тесно интегрирован с пользовательским интерфейсом приложения «Блог», однако, реализован вне основных скриптов и шаблонов приложения «Блог». Это дает возможность обновлять и развивать плагины и приложения независимо друг от друга.
Фреймворк Вебасист реализует платформу для разработки плагинов для приложений, которая подразумевает гибкость изменения функционала приложений, стандартизированный способ подключения плагинов, установку обновлений через «Инсталлер» и т.п. Эта платформа описана далее в этой статье и является рекомендованной для внедрения в приложения. Предложенная платформа не мешает разработчику приложения реализовать свою собственную методику работы с плагинами, однако, разрабатывая свою систему, следует понимать, что она не будет интегрирована ни со стандартным функционалом фреймворка, ни с приложением «Инсталлер».
Поддержка плагинов в приложении находится полностью на усмотрении разработчика. Чтобы функционал приложения можно было расширять плагинами, необходимо соответствующим образом проектировать приложение и заранее предусмотреть места, в которых другие разработчики смогут расширять функциональность приложения. Некоторые приложения предусматривают расширение своего функционала плагинами, например, приложение «Блог», а некоторые могут не предусматривать этого — например, простые приложения «Гостевая книга», «Списки дел».
Плагин разрабатывается для одного конкретного приложения (не для нескольких приложений и не для всего фреймворка в целом). Разработчик приложения предусматривает в коде приложения места, в которых может быть добавлена дополнительная функциональность. Такие места условно называются хуками (hooks) и подразумевают вызов некоторых событий. Так в приложении «Блог» есть, например, хуки в левом навигационном меню бекенда (что позволяет плагинам добавлять туда свои ссылки или целые HTML-блоки) и хуки на события сохранения записи (что позволяет дополнить функционал на событие публикации записей, например, экспортом записи в Фейсбук).
Терминологически хук и событие различаются примерно так же, как различаются синтаксис и семантика. Хук — это место в коде, а событие — это способ интеграции с функционалом.
В предусмотренном месте приложения разработчик «определяет хук», добавляя следующий код:
wa ()-> event ('[НАЗВАНИЕ_СОБЫТИЯ]', $params);
$params — параметры, которые передаются по ссылке (!)
Далее «опрашиваются» все плагины, у которых в описании указан обработчик указанного события, и все найденные плагины последовательно вызываются. Метод wa ()-> event ($event_name, $params); возвращает массив вида:
array (
'[PLUGIN_ID]-plugin' => результат, который возвращает обработчик плагина
);
Плагины очень похожи на приложения. Структура плагина идентична структуре приложения, плагин хранится в plugins/ внутри директории приложения:
wa-apps/[APP_ID]/plugins/[PLUGIN]/
css
файлы CSS-стилей
img
файлы изображений
js
файлы с JavaScript-кодом
lib
PHP-файлы
actions
классы контроллеров и экшенов
config
конфигурационные файлы плагина:
install.php
скрипт установки плагина
plugin.php
аналог app.php в приложении (общие параметры плагина)
db.php
аналог db.php в приложении (структура таблиц плагина в базе данных)
uninstall.php
скрипт удаления плагина
models
классы взаимодействия с базой данных (если есть)
classes
дополнительные классы (если необходимо)
[APP_ID][PLUGIN].plugin.php
класс [APP_ID][PLUGIN]Plugin extends waPlugin, описывающий обработчики плагина
locale
файл с переводом должен называться [APP_ID]_[PLUGIN]; структура подпапок такая же, как у приложения
templates
шаблоны имеют ту же структуру, что у приложения
actions
шаблоны для отдельных экшенов
Замочком помечены подкаталоги, которые рекомендуется закрыть с помощью директивы Deny from all в файле .htaccess.
Простейший плагин может состоять всего из двух файлов:
lib/config/plugin.php — описание плагина:
return array (
' name' => ' НАЗВАНИЕ ПЛАГИНА',
' version' => '1.0',
// соответствие событие => обработчик (название метода в классе плагина)
' handlers' => array (
' НАЗВАНИЕ_СОБЫТИЯ' => ' method1',
//…
),
// остальные параметры — необязательные
' img' => ' img/plugin.png', // иконка (будет показываться в Инсталлере) размером 16x16
' description' => ' ОПИСАНИЕ ПЛАГИНА'
);
lib/[APP_ID][PLUGIN].plugin.php — класс с описанием обработчиков:
class [APP_ID][PLUGIN]Plugin extends waPlugin // например, blogAkismetPlugin
{
public function method1 ($params)
{
// реализация обработчика
// если нужен шаблон
$view = wa ()-> getView ();
$content = $view-> fetch ($this-> path.'/templates/[Название шаблона].html')
}
// … остальные обработчики
}
Контроллеры/экшены
Функциональная часть плагинов реализуется в экшенах — в точности, как в приложениях. Если, например, плагин добавляет какой-то HTML в интерфейс приложения или необходимо сохранить что-либо по AJAX, то следует создать контроллеры и экшены аналогично тому, как это делается в приложении. Маршрутизация ничем не отличается от маршрутизации в приложении. Для бэкенда нужно только в URL добавлять параметр plugin=PLUGIN. Для фронтенда необходимо создать файл routing.php, аналогично тому, как это делается для приложения.
Вызов URL (в бэкенде) ?plugin=[PLUGIN]&action=edit передаст управление экшену lib/actions/[APP_ID][PLUGIN]PluginBackendEdit.action.php:
class [APP_ID][PLUGIN]PluginBackendEditAction extends waViewAction
{
public function execute ()
{
// реализация экшена
}
}
И по умолчанию будет использоваться шаблон: templates/actions/backend/BackendEdit.html
При реализации экшенов и контроллеров, обрабатывающих загрузку данных на сервер методом POST, учитывайте необходимость проверки данных для защиты от CSRF-атак, если такая защита включена для приложения, для которого разрабатывается плагин. Несоблюдение этого требования приведёт к неработоспособности функции загрузки данных. Подробнее о защите от CSRF-атак →
Действия по расписанию
Фреймворк Вебасист содержит инфраструктуру для создания cli-скриптов (от английского command-line interface, «интерфейс командной строки»), которые могут исполняться из консоли сервера и, следовательно, могут быть включены в задания планировщика (cron). Плагины могут иметь собственные cli-скрипты отдельно от cli-скриптов приложения. Такие скрипты в плагинах оформляются в виде классов, унаследованных от базового класса waCliController. Логика выполнения скрипта должна содержаться в методе класса execute (). PHP-файл класса следует находиться по адресу wa-apps/[app_id]/plugins/[plugin_id]/lib/cli/[app_id][Plugin_id]Classname.cli.php, а имя класса должно быть сформировано по правилу [app_id][Plugin_id]ClassnameCli.
Например, PHP-файл некоторого cli-скрипта с именем update для плагина brands приложения shop может располагаться по адресу wa-apps/shop/plugins/brands/lib/cli/shopBrandsUpdate.cli.php и иметь следующий вид:
class shopBrandsUpdateCli extends waCliController
{
public function execute ()
{
// Код, который должен запуститься при вызове скрипта
// Можно использовать модели и любые другие классы приложения
}
}
Для вызова такого скрипта нужно использовать команду следующего вида:
php cli.php shop brandsUpdate
Более подробно о создании cli-скриптов читайте в статье «Действия по расписанию».
Локализация
Локализация плагинов реализуется полностью аналогично локализации приложений (документация). В папке locale следует разместить файлы переводов *.po и *.mo и подключать ключи в коде следующим образом:
_wp ($string) в PHP (вместо метода _w (), который работает только с локализацией приложения, следует использовать метод _wp (), подгружающий локализацию плагина),
[`string`] в шаблонах Smarty (здесь нет отличий от локализации приложений).
Название и описание плагина (name и description в конфигурационном файле) переводятся с использованием локализации плагина по умолчанию, таким образом указывать ' name' => _wp (' НАЗВАНИЕ ПЛАГИНА') не надо — достаточно просто указать ' name'=>' НАЗВАНИЕ ПЛАГИНА'.
Подробнее о локализации плагинов читайте в основной статье о локализации.
Список событий
Описанные выше основы представляют общие принципы построения плагинов, однако, документация по написанию плагинов для конкретного приложения зависит от реализации этого приложения. Каждое приложение должно предоставлять список всех событий с описанием параметров и ожидаемого возвращаемого значения.
Подключение плагина
Для того чтобы написанный плагин заработал, необходимо подключить его в системном конфигурационном файле приложения wa-config/apps/APP_ID/plugins.php, добавив в него строку:
' plugin_id' => true
Пример этого файла для приложения «Блог» (wa-config/apps/blog/plugins.php):
return array (
' akismet' => true,
' tag' => true,
' category' => true,
' gravatar' => true,
' favorite' => true,
' troll' => true,
);
В этом же файле можно отключить ненужные плагины.
Пример
Плагинная платформа была внедрена во фреймворк вместе с приложением «Блог», поэтому для дальнейшего изучения рекомендуем установить это приложение и рассмотреть плагины, написанные для него (плагины устанавливаются через «Инсталлер»). Для «Блога» написаны плагины различной направленности и практического применения: для фронтенда, бекенда, расширяющие возможности пользовательского интерфейса, выгрузки данных и пр.
См. списки событий, доступных в различных приложениях →
папка с плагином заливаются по адресу /var/www/email/data/www/59news.net/wa-apps/shop/plugins
/var/www/email/data/www/59news.net/wa-config/apps.php
подключаются в файле
код должен соответсвовать требованиям
пример структуры прикрепил
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