Необходимо сделать форму на сайте, которая бы могла отображаться на странице сайта прямо в статье в виде. В её поля можно было бы вводить свои данные и после всего, можно было бы ...
Сайты Ucoz , HTML5 , Joomla 2.5....3.0....
Здравствуйте . Я столкнулся с проблемой выбора квалифицированных специалистов для поддержки моего сайта.
Я ценю людей, которые обладают креативным мышлением, знаниями, опытом, а главное — желанием работать.
И знания сайты Ucoz , HTML5 , Joomla 2.5....3.0....
Я в поиске лучших специалистов, и мне интересно сотрудничество с профессионалами, имеющими высокую мотивацию к самореализации.
Рассмотрю все варианты....любые...предложения.................................
С Уважением Vadym.
Заявки фрилансеров
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