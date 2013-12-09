Сайты Ucoz , HTML5 , Joomla 2.5....3.0....

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки143 просмотра

Здравствуйте . Я столкнулся с проблемой выбора квалифицированных специалистов для поддержки моего сайта.

Я ценю людей, которые обладают креативным мышлением, знаниями, опытом, а главное — желанием работать.

И знания сайты Ucoz , HTML5 , Joomla 2.5....3.0....

Я в поиске лучших специалистов, и мне интересно сотрудничество с профессионалами, имеющими высокую мотивацию к самореализации.

Рассмотрю все варианты....любые...предложения.................................

С Уважением Vadym.

HTMLJoomla
11 лет назад
games-xit
49 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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