Программирование элементов лендинга

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок177 просмотров

Требуется толковый веб-программист для доработки функционала одностраничного сайта.

С опытом реализации подобных вещей.

Что конкретно нужно:

1.Настроить формы отправки заявок с функцией перетаскивания файла, который нужно перетащить мышью в область заполненной заявки для прикрепления и дальнейшую отправку всех данных на почту.

2. Правка имеющегося на лендинге слайдера или установка нового решения, взамен текущего

3. Внедрение и настройка карты Google Map в блок лендинга

Более подробное ТЗ прикрепил в виде отдельного файла.

11 лет назад
xavantes
48 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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