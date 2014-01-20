Нужно сделать вход на DLE сайт через api Steam

Для сайта на движке DLE нужно сделать вход через стим. Для знающего PHP и эту cms работа не сложная на один вечер.

Вход должен быть как тут http://steammoney.com/trade/

Кто понял что требуется пишите, а лучше звоните в скайп для уточнения всех нюансов.

Работа не единоразовая, будет много другой работы, поэтому желательно дальнейшее сотрудничество.

Большая просьба если у Вас мало времени или Вы заняты другим проектом не беритесь за мою работу. Мне нужен ответственный человек, с которым можно будет связаться в любой момент и который не будет затягивать с работой.

Пишите в личку или сюда. Все подробно обсудим