Исправить работу сайта по обмену WM (X19 перестал)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки139 просмотров

Имеется сайт cashwm.com.ua.

Все отлично работало, но X19 интерфейс начал брыкаться и ругаться, что данные не соответствуют. В код никто давным-давно не лазил, но мало ли, вирусы и т.п. Или хостинг (что-то там надо было компилировать у хостера в свое время, а может права где-то поменялись). Словом, проще заплатить, нежели самому без опыта пытаться разбираться.

11 лет назад
sammahay
39 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Nabster01
Ильяс 
33 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$30
1 день
Все сделано быстро и четко. При чем разобрался в новой для него теме без ущерба срокам :)
Сработались. Отличная постановка задач на уточнения отвечал быстро и подробно.

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Nabster01
Ильяс 
33 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад