Исправить работу сайта по обмену WM (X19 перестал)

Имеется сайт cashwm.com.ua.

Все отлично работало, но X19 интерфейс начал брыкаться и ругаться, что данные не соответствуют. В код никто давным-давно не лазил, но мало ли, вирусы и т.п. Или хостинг (что-то там надо было компилировать у хостера в свое время, а может права где-то поменялись). Словом, проще заплатить, нежели самому без опыта пытаться разбираться.