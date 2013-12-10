Мелкие правоки в Drupal 7

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Завершен2 заявки128 просмотров

Ищу программиста для мелких правок в Drupal 7.

Правки такого рода:

Подредактировать стили в css

Вставить счетчик в футер

Удалить лишние пункты меню

И т.п.

Работа разовая, но буду периодически обращаться.

CSSDrupal
11 лет назад
WebAero
35 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

dgastudio
Алексей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
11 лет назад
$30
1 день
Обращался к Алексею за помощью по сайту на Drupal. Алексей все выполнил быстро и строго по ТЗ. Остались только положительные эмоции после сотрудничества. Буду обращаться еще.
Приятный вежливый заказчик. Все в порядке.

Заявки фрилансеров

dgastudio
Алексей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
11 лет назад

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