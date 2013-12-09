Внутренняя оптимизация сайта

ПРИМЕЧАНИЕ:

Проект открываю повторно, т.к. произошло мошенничество со стороны фрилансера Бардуков Дмитрий (agrafiya). К сожалению, не могу написать ему отзыв, т.к. сумму и срок он так и не проставил и принять его как исполнителя система не дала.

С нас была затребована 100% предоплата переводом Золотая Корона, что и было оперативно сделано. Дмитрий пропал, на связь не выходил, на звонки не отвечал. Один раз только написал, что он не дома, но все сделает в срок. Все сроки давно вышли, работа не сделана. Потеряно время! Переписка, чек - все могу предоставить по запросу.

ЗАДАНИЕ:

1. Поменять структуру сайта. (нужна помощь программиста, т.к. на сайте реализован нестандартный функционал переадрессации)

2. Внедрить на сайте т.н. «хлебные крошки».

3. После изменения структуры сайта создать файл sitemap.xml, в котором будет содержаться карта сайта для поисковых систем. Файл разместить в корневом каталоге сайта.

4. На данный момент некорректно настроена переадресация на основное зеркало сайта (без www) со вторичного (c www). Переадресация с любой страницы вторичного зеркала ведет на главную страницу основного зеркала. Необходимо изменить таким образом, чтобы переадресация вела на соответствующую страницу основного зеркала.

5. На данный момент нет единого шаблона URL-адреса – с или без слеша в конце адреса. Это может приводить к появлению дублей страниц. Необходимо сделать переадресацию с адресов, которые заканчиваются слешем на адреса, которые слешем не заканчиваются.

6. Разместить в корне сайта файл robots.txt (файл прилагается).

Жду предложения и информацию о вас (портфолио, отзывы и т.п.).

ТЕПЕРЬ ТОЛЬКО ПОСТОПЛАТА ИЛИ БЕЗОПАСНАЯ СДЕЛКА!