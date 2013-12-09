Исправить кодировку, убрать вирус. DLE

Мне дали архив сайта ну и базу. Решил установить, там абракадабра показывается, видимо с кодировкой что-то. Нужно исправить. Сайт на DLE

Так же там какой-то вирус, нужно почистить от всякой гадости.

Чуток верстка кривовата, подправить нужно, часть элементов на шапку налезло.

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