Правки на сайте

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка100 просмотров

Сделать правки на сайте cutie5.ru

Объясню подробнее в скайпе.

11 лет назад
denistolstov5
Денис 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

web_botan
Эльвин 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
34 отзыва(-2)
11 лет назад
$50
1 день
Все отлично. Исполнительно сделал больше, чем требовалось. Заказ ему еще один проект, делаем
Спасибо за работу

Заявки фрилансеров

web_botan
Эльвин 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
34 отзыва(-2)
11 лет назад