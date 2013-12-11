Статейный сайт

Есть готовый сайт codecanyon.net/item/advanced-custom-qr-code-generator/5979898, надо на нем поменять все на русский язык, настроить работу через яндекс почту, изменить работу с переадресацией, изменить некоторые моменты в админке, изменить немного внешний вид(немного верстки). Пишите пожалуйста если есть ...