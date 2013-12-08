Перенос сайта с html на DLE

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки113 просмотров

Есть сайт (восстановленный с вебархива) на html, необходимо перенести на DLE. Сайт когда то был на DLE.

УРЛ покажу по запросу. Самое главное сохранить дизайн и структуру.

DLEHTML
11 лет назад
planetapokera
Евгений 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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