У меня есть два сайта. Вот: www.1alb.ru и вот: www.мистер-баринов.рф Один – обычный, второй – блог. Один выполнен на php (могу ошибаться), второй – на Вордпресс Я хотел узнать, можно ли ...
Доработки Joomla, Joomshopping
Для сайта md-market.ru/ необходимо:
1. Модифицировать пункт выдачи в корзине:
А). где идёт подтверждение заказа в "3.Способ доставки":
--- вариант "Пункт выдачи (100.00 руб.)" клонируем, их будет 4 штуки (они показываются как и раньше, только если клиент выбрал Санкт-Петербург)
--- вместо строчки под пунктом выдачи "Только в Санкт-Петербурге" ставим места пунктов: "СПб, м.Московская", "СПб, м.Пионерская", "СПб, м.Ладожская" и "СПб, м.Пр.Ветеранов"
Б). в теле письма админу и клиенту о заказе вместо "пункт выдачи" вставляем соотв.пункт, например "пункт выдачи м.Пионерская".
И заменить "Информация о поставке", на "...о доставке" в .pdf и где встречается в счете и т.д.
2. Нужно сделать возможность добавлять текст перед товарами http://md-market.ru/chaj/zelenyj-chaj-ulun и в подобных категориях
срок (max 2,3 дня)
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