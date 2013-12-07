Доработки Joomla, Joomshopping

Для сайта md-market.ru/ необходимо:

1. Модифицировать пункт выдачи в корзине:

А). где идёт подтверждение заказа в "3.Способ доставки":

--- вариант "Пункт выдачи (100.00 руб.)" клонируем, их будет 4 штуки (они показываются как и раньше, только если клиент выбрал Санкт-Петербург)

--- вместо строчки под пунктом выдачи "Только в Санкт-Петербурге" ставим места пунктов: "СПб, м.Московская", "СПб, м.Пионерская", "СПб, м.Ладожская" и "СПб, м.Пр.Ветеранов"

Б). в теле письма админу и клиенту о заказе вместо "пункт выдачи" вставляем соотв.пункт, например "пункт выдачи м.Пионерская".

И заменить "Информация о поставке", на "...о доставке" в .pdf и где встречается в счете и т.д.

2. Нужно сделать возможность добавлять текст перед товарами http://md-market.ru/chaj/zelenyj-chaj-ulun и в подобных категориях

срок (max 2,3 дня)