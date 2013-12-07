Требуется консультация в сфере веб

Ставки скрыты. Прошу сразу указывать свой скайп и телефон.

Нашему партнеру нужен человек который приедет к ним в офис и даст развернутую оплачиваемую консультацию (Не по дизайну.).

Офис Киев. Левый Берег.

В случае успешной консультации возможна раота над проектом в Удаленном режиме.