Нужен специалист по криптовалютам, в основном BitCoin, интересуют серверные вопросы технического типа. Нужна будет консультация по теме генерации монет. Связь по скайпу.
Требуется консультация в сфере веб
Ставки скрыты. Прошу сразу указывать свой скайп и телефон.
Нашему партнеру нужен человек который приедет к ним в офис и даст развернутую оплачиваемую консультацию (Не по дизайну.).
Офис Киев. Левый Берег.
В случае успешной консультации возможна раота над проектом в Удаленном режиме.
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