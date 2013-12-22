Встроить яндекс карту в вёрстку.

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Завершен2 заявки147 просмотров

Здравствуйте!

1) Необходимо встроить в вёрстку сайта (блок 100%х100% размеров окна браузера) Яндекс карту с нанесенными на ней точками с адресами. Точки должны браться из CSV, где 1 строчка = 1 адрес

2) По точкам продаж необходимо сделать сортировку по городу и по произвольному поисковому запросу.

Оплата производится: 50% после сдачи первого блока и 50% после 2 блока

11 лет назад
upravaro
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

fresh-head
Тимофей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$90
1 день
Задача оказалась нетривиальной с подводными камнями, заняла больше времени чем мы хотели, но гораздо меньше чем могла бы занять, если бы все трудности изначально были известны. Тимофей крайне ответственно подошел к своей работе, отложил все дела и до самой точки решал все вопросы, хотя бюджет был небольшим. Результат получился прекрасный. Тимофей ответственный, честный, отзывчивый, внимательный человек и при этом прекрасный специалист своего дела. Очень довольны результатом. Всем рекомендуем работать с этим человеком.
Во время разработки возникли трудности которые сместили объявленый мною строк выполнения задачи, на что Мстислав отреагировал проффесионально и адекватно. Ответственный и внимательный к делалям. Мои лучшие рекоммендации.

Заявки фрилансеров

fresh-head
Тимофей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад