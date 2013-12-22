Встроить яндекс карту в вёрстку.

Здравствуйте!

1) Необходимо встроить в вёрстку сайта (блок 100%х100% размеров окна браузера) Яндекс карту с нанесенными на ней точками с адресами. Точки должны браться из CSV, где 1 строчка = 1 адрес

2) По точкам продаж необходимо сделать сортировку по городу и по произвольному поисковому запросу.

Оплата производится: 50% после сдачи первого блока и 50% после 2 блока