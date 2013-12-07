Скрипт на JS

Здравствуйте.

Нужно реализовать фичу как тут,

flashplayer.ru/play_23849.php (после загрузки игры)

есть ссылка над игрой в правом верхнем углу - развернуть. Она открывает игру на полный экран при этом не прерывая процесса игры. В любой момент можно свернуть назад опять таки без прерывания процесса игры и без дублирования.

Такая-же функция есть и у www.y8.com/games/candy_crush например.

Просьба по возможности сразу писать цену.