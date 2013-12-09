Уже существует рабочий .po парсер. Но проблема в том что он сжевывает отдельно стоящие стринги в один сегмент. Когда этот сегмент передается переводчику для перевода, то он получается неправильным. Следовательно нужно доработать парсер таким образом, ...
Облако тегов на сайт NetCat
Здравствуйте!
Для сайта NetCat необходимо сделать облако тегов.
Версия Standard, облако в комплекте не полагается, но очень нужно. Какие есть варианты?
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