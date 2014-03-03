Сделать автоматизацию наполнения товарами OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок164 просмотра

Поставщик товаров дает .yml ссылку по которой постоянно обновляет ассортимент.

Нужно сделать чтобы ассортимент переносился в магазин с сохранением структуры разделов и подразделов. То есть через определенный промежуток времени ассортимент товаров добавлялся или конкретные товары, которые закончились, убирались с сайта.

Opencart
11 лет назад
StepVic
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
31 минуту назад
11 лет назад
$260
10 дней
Все работает - результатом доволен! Человек опытный. Под поставленную задачу уже имелись готовые наработки дополняющие что не написал в ТЗ.
Отличный заказчик все хорошо оценка +10!

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hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
31 минуту назад
11 лет назад
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