Сделать автоматизацию наполнения товарами OpenCart

Поставщик товаров дает .yml ссылку по которой постоянно обновляет ассортимент.

Нужно сделать чтобы ассортимент переносился в магазин с сохранением структуры разделов и подразделов. То есть через определенный промежуток времени ассортимент товаров добавлялся или конкретные товары, которые закончились, убирались с сайта.