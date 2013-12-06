Внедрение автоматическог вывода и ввода крипто-вал

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки127 просмотров

На сайт необходимо сделать систему которая будет осуществлять автоматический ввод и вывод крипто валюты.

Пожалуйста в описании к проекту кратко опишите на какой технологии сможете сделать...

Крайне желательно на демоне.

Как будет осуществлен вывод средств?

Интересуют следующие валюты: bicoin, litecoin, namecoin, worldcoin, novacoin

11 лет назад
anrikoo
Эдуард 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров