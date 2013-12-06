CMS самописная 1) http://ewatcheshouse.com/ берем всю информацию и переносим ее на omex.lv na 3-х языках 2) в админке делаем возможность экспорт и импорт файла XML 3) при заливке фото очень важно чтобы ...
Интеграция верстки в Битрикс
Требуется интегрировать на Битрикс порядка 20 страниц готового дизайна.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Необходимо подключить к автоматическому обменнику WebMoney интерфейсы биржи WM.Exchanger.ru - http://wm.exchanger.ru/asp/rules_xml.aspЗакрыт11 лет назад
Отличное знание Django/Python и/или Yii/PHP , умение работать как с бекендом так и с фронтендом. Хорошие знания html/css3/js. Постоянная и почасовая оплата. Желательно с УкраиныЗакрыт11 лет назад
Коллеги, доброго дня. Спешу предложить вам интересный проект для хорошего заказчика, нужно натянуть готовый (сверстанный) html на 1С корпоративный портал. Осуществить контроль над правильной работой модулей и инсталлировать отсутствующие. ...Закрыт11 лет назад
Необходимо подключить новую верстку к Django. Текущая верстка реализована на Twitter Bootstrap. Новая на getbootstrap.com Подробное ТЗ приложил. По тз можно сделать оценку. Пишите бюджет и ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Необходимо настроить сайт на движке Wordpress.Раз в сутки по крону сайт должен брать и публиковать данные из строки таблицы в Google Docs в одну и ту же запись(пост).Каждая строка таблицы - отдельная категория.Просьба откликнуться тем, ...Закрыт11 лет назад
Есть шаблон под dle9.5-9.6. Необходимо оптимизировать его под версию 10.1, если нужно, переработать верстку. Настроить и подключить модули типа "слайдер", исходники модулей на .php имеются. Помочь в кастомизации шаблона, это rip, необходимо ...Завершен11 лет назад
Есть сайт, petite-fleur.ru Можно зайти в его каталог и посмотреть как он выглядит внутри, он имеет много букетов в разных категориях. Сайт на php, но администрирования к нему нет. Нужно сделать, чтобы ...Завершен11 лет назад
добрый день, Необходимо сделать веб-форму на сайте для регистрации заказов клиентов. все логины и инфа для работы веб формы находится на другом сервере, на который есть доступ извне. Основная ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Задача: Разработать БД для сайта, несколько форм из которых информация будет заноситься в БД и при необходимости выводиться на печать. Форма поискового запроса - по конкретной информации имеющейся в БД, с выводом результата в виде ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт11 лет назад