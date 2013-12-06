База данных для мини-сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок192 просмотра

Задача: Разработать БД для сайта, несколько форм из которых информация будет заноситься в БД и при необходимости выводиться на печать. Форма поискового запроса - по конкретной информации имеющейся в БД, с выводом результата в виде таблицы. В принципе работа не сложная, но сам буду долго возиться, а понадобиться может в ближайшее время.

Обязательно наличие либо Скайпа, либо Аськи для взаимодействия!

11 лет назад
Cent-10
45 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров