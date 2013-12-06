Настройка WordPress.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок143 просмотра

Нужно переделать пару модулей в шаблоне themeforest.

Требуется хорошие знания в JS, PHP, HTML + CSS.

Оплата по факту выполнения всех заданий или по результатам выполнения одного из предложеных задач.

Подробности по запросу.

CSSHTMLJavaScriptPHPWordPress
11 лет назад
Serjos3
Сергей 
42 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров