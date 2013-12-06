Вытащить и очистить код

Итак на ведомостях есть фишка, если скопировать из контентной части текст, то скопируется не только текст, а еще и читать далее... и ссылка

пример

http://www.vedomosti.ru/companies/news/19726701/yandeks-vvodit-novuyu-sistemu-ranzhirovaniya-sajtov?full#cut

нужно вытащить эту фишку и реализовать ее как отдельный плагин для wordpress ну или просто отдельный файл js подключаемый в html коде - как проще и удобнее.

Сделать надо без иконки и подсказок левых, просто тупо пользователь скопировал как обычно и вставляет а ему там читать далее

Главное чтобы все работало из-зо всех браузерах как на ведомостях 1 в 1.

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