Необходимо доработать вбс-скрипт. основная задача скрипта переконвертация эксель файлов разного формата (на основании заданных правил конфигурационного файла) к одному csv-формату и отправка на сервер. Также надо адаптировать скрипт для работы с OpenOffice. ...
Вытащить и очистить код
Итак на ведомостях есть фишка, если скопировать из контентной части текст, то скопируется не только текст, а еще и читать далее... и ссылка
пример
http://www.vedomosti.ru/companies/news/19726701/yandeks-vvodit-novuyu-sistemu-ranzhirovaniya-sajtov?full#cut
нужно вытащить эту фишку и реализовать ее как отдельный плагин для wordpress ну или просто отдельный файл js подключаемый в html коде - как проще и удобнее.
Сделать надо без иконки и подсказок левых, просто тупо пользователь скопировал как обычно и вставляет а ему там читать далее
Главное чтобы все работало из-зо всех браузерах как на ведомостях 1 в 1.
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укажите цену и сроки
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