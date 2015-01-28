Доработка vbs-скрипта по работе с эксель-файлами

Необходимо доработать вбс-скрипт. основная задача скрипта переконвертация эксель файлов разного формата (на основании заданных правил конфигурационного файла) к одному csv-формату и отправка на сервер.

Также надо адаптировать скрипт для работы с OpenOffice.

Требование к разработчику: опыт в написании vbs-скриптов, работающих с эксель-файлами

Детальное ТЗ можно обсудить — скайп.

Оплата поэтапно (На текущий момент около 8 доработок). По договоренности.