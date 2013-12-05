Исправить отображение элементов в слайдере

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок138 просмотров

Надо исправить отображение элементов(текст изображения) в слайдере (JS).

Более подробное ТЗ вышлю выбранному исполнителю судя по портфолио.

Требуется аккуратность, как говорится не навредить.

Просьба оставлять заявку в случае если вы свободны на данный момент и готовы приступить к заданию не оставляя на завтра.

Оплата по факту.

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА В ЛИЧКУ НЕ ПИСАТЬ!

JavaScript
11 лет назад
ramin80
Амс 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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