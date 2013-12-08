Спарсить текст и картинки для Webasyst

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки192 просмотра

Нужно спарсить с сайта текст и картинки и привести их в вид csv для Webasyst

Всего 100-200 товаров. Немного совсем.

Образец csv в прикрепленном файле.

Webasyst
11 лет назад
vit7100
Виктор 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

alexbabintsev
40 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$30
2 дня
Отлично разбирается в деталях. Сделал даже лучше, чем я предполагал. Рекомендую.
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, оплата в срок. Спасибо за сотрудничество

Заявки фрилансеров

alexbabintsev
40 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад