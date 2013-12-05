Нужен C#/ASP.NET программист для долгосрочного сотрудничества. Необходимо базовое знание английского языка. Пожалуйста укажите ваш опыт, и приведите пример того, что вы уже делали.
Автоотчет по данным парсера
Из данных собранных парсером, нужно сделать
автоотчеты (по типу сводных отчетов эксель) - 2 шт. отчетов в интерфейсе!
3й отчет - это привязка отчета к http://wordstat.yandex.ru/.
Оплата по факту!
ТЗ пришлю на почту! php
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