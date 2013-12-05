Автоотчет по данным парсера

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка121 просмотр

Из данных собранных парсером, нужно сделать

автоотчеты (по типу сводных отчетов эксель) - 2 шт. отчетов в интерфейсе!

3й отчет - это привязка отчета к http://wordstat.yandex.ru/.

Оплата по факту!

ТЗ пришлю на почту! php

PHP
11 лет назад
Makkiri
Коми 
36 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров