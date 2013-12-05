Уважаемые Фрилансеры! Очень ищу программиста на удаленку: 25 000 р/в мес. Опыт работы с популярными CMS Знание php на хорошем ...
Карта России. Субъекты Федерации + снг
Нужна карта в яве или хтмл5 (не флеш) аналог http://www.fla-shop.com.ru/products/html5/ru-locator-map/ только + страны СНГ
Работа через гаранта - или оплата по факту (мои гарантии: аттестат продавца и бл 280)
кто за сколько выполнит эту работу? оставлять свой скайп для связи
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