Карта России. Субъекты Федерации + снг

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки176 просмотров

Нужна карта в яве или хтмл5 (не флеш) аналог http://www.fla-shop.com.ru/products/html5/ru-locator-map/ только + страны СНГ

Работа через гаранта - или оплата по факту (мои гарантии: аттестат продавца и бл 280)

кто за сколько выполнит эту работу? оставлять свой скайп для связи

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11 лет назад
worldinsoft
Ребутова 
42 года
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров