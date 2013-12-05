Нужен программист на wordpress со знанием htaccess

Для сайта serials90.ru/ нужно сделать следующее:

Все страницы сериалов выглядят подобным образом

http://serials90.ru/soledad-smotret-onlain/

В админке в удобном виде нужно сделать добавление пар серия-код(для тех сериалов,где нет сезонов) или троек сезон-серия-код(где сезоны есть) При личном общении после отклика будут показаны примеры админок, где это удобно реализовано

На сайте должно быть отображение в виде плеера,под плеером находятся серии,которые перелистываются курсором,над плеером находятся сезоны

Пример реализации

http://tvseryaly.com/stolitsa-greha только серии

http://tvseryaly.com/turetskij-dlja-nachinajuschih сезоны и серии

Страница каждой серии должна иметь свой тайтл и свой урл вида

site.ru/название сериала/x-seria(когда сезонов нет)

site.ru/название сериала/x-season/y-seria(когда есть и сезоны,и серии)

До этого данное задание пытался выполнять человек,у него получались урлы вида http://serials90.ru/soledad-smotret-onlain/?season=x&seria=y которые категорически не подходят.

При отклике указывайте цену и сроки.Откликайтесь только если знаете,как выполнять задание,а не по принципу:я ничего не знаю,но начну делать и получится