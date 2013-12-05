Необходим разработчик на symfony2. 2 задачи: 1) На уже существующий сайт – видео портал, необходимо написать интеграцию со сторонним веб сервисом для выгрузки видео от них к нам. ...
Нужен программист на wordpress со знанием htaccess
Для сайта serials90.ru/ нужно сделать следующее:
Все страницы сериалов выглядят подобным образом
http://serials90.ru/soledad-smotret-onlain/
В админке в удобном виде нужно сделать добавление пар серия-код(для тех сериалов,где нет сезонов) или троек сезон-серия-код(где сезоны есть) При личном общении после отклика будут показаны примеры админок, где это удобно реализовано
На сайте должно быть отображение в виде плеера,под плеером находятся серии,которые перелистываются курсором,над плеером находятся сезоны
Пример реализации
http://tvseryaly.com/stolitsa-greha только серии
http://tvseryaly.com/turetskij-dlja-nachinajuschih сезоны и серии
Страница каждой серии должна иметь свой тайтл и свой урл вида
site.ru/название сериала/x-seria(когда сезонов нет)
site.ru/название сериала/x-season/y-seria(когда есть и сезоны,и серии)
До этого данное задание пытался выполнять человек,у него получались урлы вида http://serials90.ru/soledad-smotret-onlain/?season=x&seria=y которые категорически не подходят.
При отклике указывайте цену и сроки.Откликайтесь только если знаете,как выполнять задание,а не по принципу:я ничего не знаю,но начну делать и получится
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