Форма обратной связи для сайта

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок204 просмотра

Требуеться разработать форма обратной связи на AJAX

AJAX
11 лет назад
karenjan
Карен 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

sevasargsyan
Сева 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$5
1 день
Все хорошо Сева отлично справилась с заданием. Спасибо за сотрудничество.
Рекомендую

Заявки фрилансеров

sevasargsyan
Сева 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

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