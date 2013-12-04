Модернизировать скрипт казино Masvet

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка132 просмотра

Для выполнения одной работы необходим программист, желательно с опытом работы со скриптами казино масвет.

Нужно немного модернизировать скрипт казино, а именно дописать модуль игры без денег (FUN - режим)

Полное тех задание опишу выбранному человеку.

11 лет назад
victor76
Илья 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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