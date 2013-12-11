Есть рабочий магазин на Битрикс. Требуется доработать систему регистрации пользователя, получения и сброса пароля, внедрить функционал заказа без регистрации.
Вылечить вирусы на сайте
при открытии сайта ругается антивирус NOD32 - необходимо вылечить вирусы
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