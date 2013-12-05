Нужно написать/частично спарсить скрипт.

Добрый день. Имеется форма на данной странице - bigteddy .net

Что нужно на выходе:

Чекбоксы "выберите цвет" и "выберите размер" - это два главных параметра. Нужно чтобы они были частью формы и их значение могло передаваться в запрос формы через php функцией mail. НО! Очень важно чтобы также они были кастомными и могли иметь абсолютно любой вид, возможно даже картинки которая вовсе не похожа на чекбокс.

То есть внешний вид страницы, счетчик и прочая "лабуда" мне не нужна.

Сделать нужно сейчас в течении часа - двух.

Жду Ваших предложений по цене.