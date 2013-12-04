Приветствую. Требуется написать скрипт быстрой регистрации RU доменов используя reg.ru API. Желательно сделать до вечера пятницы, иначе адекватно потестировать получится только в следующий вторник. Полное ТЗ ...
Серверная часть "Заказать звонок"
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Необходимо прикрутить серверную часть и функцию окошка "Заказать обратный звонок" на промо сайте, с клиентской стороны работает наш специалист. А так же в счетчике обратного отсчета времени настроить корректное отображение: часы/часов. Промо страница без cms.
От вас цена. Сделать необходимо сейчас. Спасибо.
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