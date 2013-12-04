Подключение робокассы к сайту.

Нужно подключить к новому сайту на OpenCart платёжные системы: Киви, Яндекс, Вебмани, интернет-эквайринг банка. Жду ваши предложения с ценой. Оплата – любым способом после выполнения работы. Требуется только опытный специалист, прекрасно знающий эту ...