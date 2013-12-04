Подключение робокассы к сайту.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок85 просмотров

необходимо подключить робокассу к сайту, сайт находится на WP но подключить робокассу надо будет к html странице

с вас: цена, сроки

HTMLWordPress
11 лет назад
FrontLine
Юрий 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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