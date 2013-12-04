Сделать программу парсинга товаров с сайта для последующего импорта в ЦСВи файл или прямо в базу сайта. Сайт http://www.mishaanmarketing.com/ Есть официальная договоренность о возможности скачивания материалов.
Подключение робокассы к сайту.
необходимо подключить робокассу к сайту, сайт находится на WP но подключить робокассу надо будет к html странице
с вас: цена, сроки
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