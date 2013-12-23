Парсеры интернет магазинов.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок317 просмотров

Добрый день.

Необходимо 4 скрипта, парсящих разделы и товары следующих сайтов:

http://smile-pizza.ru

http://www.sushi-wok-kursk.ru/

http://сушивилку.рф/

http://www.sushi-edut.ru/

1. Список разделов меню

2. Список товаров

3. Блюда

Вебинтерфейс парсеру не нужен. Данные должны парситься в базу даных.

Стукрутра меню.

| id | Название | Описание | Картинка | Внешний id |

Стукрутра товаров.

| id | Название | Описание | Цена | Изображение | Принадлежность к разделу меню | Внешний id | Вес | ID Ед.Измерения |

Единицы измерения

| id | Name |

Под ед. измерения не обязательно заводить таблицу. Можно захаркодить простой массив в коде, а в товары подставлять соответствующий индекс. Например, $units = array(1=>'г', 2=>'кг') и тд..

Внешний id - Уникальное поле, содержащее id товара/раздела на сайте.

Существенное замечание. Парсер будет работать по крону. При повторном запуске, данные должны НЕ удаляться, а ОБНОВЛЯТЬСЯ по Внешнему id. (Например, командой MYSQL INSERT OR UPDATE)

Способ оплаты на усмотрение исполнителя: БС, по факту сдачи или поэтапно за каждый сайт.

MySQL
11 лет назад
Zohei
37 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранные исполнители

izimodo
Артем 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$100
2 дня
Проявил себя как ответственный и сознательный исполнитель, выполнил заказ качественно и быстро, качество кода на 5 баллов
Четкая постановка задачи, никаких проблем с оплатой. Все отлично.
pahom2014
33 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$100
7 дней
Были претензии по результатам работы, однако позже ситуацию уладили и сняли претензии

Заявки фрилансеров

izimodo
Артем 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
pahom2014
33 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Верстальщик с функциями кодера. Постоянка

    $500

    !!! — Верстка и натяжка на Presta Shop, версия 1.5!!! Реже 1.4 (Верстка выполняется чаще всего с PSDшников + ТЗ, задания могут быть разными) Оплата производится после выполнения проекта, иногда небольшой ...

    PrestaShop
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется переделать меню в Opencart

    Добрый день! Есть интернет-магазин на OpenCart - www.pokupki.md Проблема с меню - при открытии под категорий главного меню категорий товара, оно пропадает и уходит вниз. Требуется сделать как у http://rozetka.com.ua/ ...

    Opencart
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Настроить форму на сайте

    $1000

    1. Нужно настроить на этой страничке: http://3dmaxkurs.ru/koaching/3d.html после заполнения формы типа того, чтобы было как тут: заполняется форма, http://s5.molodost.bz/thefirst_n/#form , а потом это переходит на эту страничку http://s5.molodost.bz/accept/?request=80659475&amp;security_code=c7ca4be8c4e9da6722454ef600ed7e9f&amp;from=i 2. Сделать ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Реализация большого сервисного сайта.

    Страницы с большим количеством динамических элементов. Создание валюты сайта с привязкой к кошелькам. Реализация динамических баз данных. Написание и установка защиты на сайт. Реализация небольшой социальной сети. Проект весьма объёмен, весьма-весьма. ...

    CSSHTMLJavaScriptjQueryMySQL
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Фотохостинг на django

    Необходимо разработать фотохостинг с примерно следующим функционалом: авторизация через соц.сети и самостоятельная авторизация в системе по е-mail; гео.привязка – автоопределение региона (города) по IP-адресу пользователя; фильтр контента по категориям (категория задается пользователем ...

    Django
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать всплывающий блок при наведении на ссылку

    Доброго времени суток. Нужно сделать, что бы блок всплывал при наведении на ссылку. Блок уже сверстан. В блоке два выпадающих списка и кнопка "Готово". То есть, нужно сделать что б при наведении на ссылку появлялся ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Устранить вирусы на сайте wordpress

    $50

    Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Задача такая: нужно проверить сайт wordpress на вирусы и устранить их. Когда я желаю поделиться материалом, пишет сайт dietrussia.ru. Вопрос: это также проблема в вирусах? ...

    WordPress
    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Новый дизайн для афф. на базе PostAffiliateNetwork

    $500

    Необходим человек/компания с опытом замены дизайна для аффилейта на базе postaffiliatenetwork.com (также будет необходима постоянная поддержка и внесение изменений/добавления новых фильтров и тд. в систему). Поэтому необходимы и знания PHP Готовый дизайн и html ...

    HTMLPHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Выполнить рекомендации seo оптимизатора

    Сайт morozu.net. Движок morozu.net/published/login.php. Необходимо выполнить рекомендации seo оптимизатора. Основная проблема с некорректной отработкой сервером несуществующих страниц и страниц дубликатов. Подробное ТЗ вышлю личным сообщением.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад