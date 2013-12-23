!!! — Верстка и натяжка на Presta Shop, версия 1.5!!! Реже 1.4 (Верстка выполняется чаще всего с PSDшников + ТЗ, задания могут быть разными) Оплата производится после выполнения проекта, иногда небольшой ...
Парсеры интернет магазинов.
Добрый день.
Необходимо 4 скрипта, парсящих разделы и товары следующих сайтов:
http://www.sushi-wok-kursk.ru/
1. Список разделов меню
2. Список товаров
3. Блюда
Вебинтерфейс парсеру не нужен. Данные должны парситься в базу даных.
Стукрутра меню.
| id | Название | Описание | Картинка | Внешний id |
Стукрутра товаров.
| id | Название | Описание | Цена | Изображение | Принадлежность к разделу меню | Внешний id | Вес | ID Ед.Измерения |
Единицы измерения
| id | Name |
Под ед. измерения не обязательно заводить таблицу. Можно захаркодить простой массив в коде, а в товары подставлять соответствующий индекс. Например, $units = array(1=>'г', 2=>'кг') и тд..
Внешний id - Уникальное поле, содержащее id товара/раздела на сайте.
Существенное замечание. Парсер будет работать по крону. При повторном запуске, данные должны НЕ удаляться, а ОБНОВЛЯТЬСЯ по Внешнему id. (Например, командой MYSQL INSERT OR UPDATE)
Способ оплаты на усмотрение исполнителя: БС, по факту сдачи или поэтапно за каждый сайт.
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