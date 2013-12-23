Парсеры интернет магазинов.

Добрый день.

Необходимо 4 скрипта, парсящих разделы и товары следующих сайтов:

http://smile-pizza.ru

http://www.sushi-wok-kursk.ru/

http://сушивилку.рф/

http://www.sushi-edut.ru/

1. Список разделов меню

2. Список товаров

3. Блюда

Вебинтерфейс парсеру не нужен. Данные должны парситься в базу даных.

Стукрутра меню.

| id | Название | Описание | Картинка | Внешний id |

Стукрутра товаров.

| id | Название | Описание | Цена | Изображение | Принадлежность к разделу меню | Внешний id | Вес | ID Ед.Измерения |

Единицы измерения

| id | Name |

Под ед. измерения не обязательно заводить таблицу. Можно захаркодить простой массив в коде, а в товары подставлять соответствующий индекс. Например, $units = array(1=>'г', 2=>'кг') и тд..

Внешний id - Уникальное поле, содержащее id товара/раздела на сайте.

Существенное замечание. Парсер будет работать по крону. При повторном запуске, данные должны НЕ удаляться, а ОБНОВЛЯТЬСЯ по Внешнему id. (Например, командой MYSQL INSERT OR UPDATE)

Способ оплаты на усмотрение исполнителя: БС, по факту сдачи или поэтапно за каждый сайт.