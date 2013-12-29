1. Нужно настроить на этой страничке: http://3dmaxkurs.ru/koaching/3d.html после заполнения формы типа того, чтобы было как тут: заполняется форма, http://s5.molodost.bz/thefirst_n/#form , а потом это переходит на эту страничку http://s5.molodost.bz/accept/?request=80659475&security_code=c7ca4be8c4e9da6722454ef600ed7e9f&from=i 2. Сделать ...
Верстальщик с функциями кодера. Постоянка
!!! — Верстка и натяжка на Presta Shop, версия 1.5!!! Реже 1.4
(Верстка выполняется чаще всего с PSDшников + ТЗ, задания могут быть разными)
Оплата производится после выполнения проекта, иногда небольшой аванс, обязательно хотя какое-то портфолио и/или собеседование и/или отзывы.
Можно неполный рабочий день. Минимальная занятость 20ч. в неделю. Удобное время можете выбирать сами. Если Вы студент, но отлично разбираетесь в коде или просто junior, но готовы учится, Вы нам подходите.
У верстальщика ЗП по ниже, у кодера или с навыками кода по выше. В любом случае будем рассматривать вариант, который выгоден обеим сторонам.
Собеседования в 2 этапа:
1. Я задаю простые вопросы
2. Кодер оценивает Вашу квалификацию.
3. Т.е. в течении 30 минут, Вы скорее всего будете приняты.
Сейчас очень много работы с клиентами. В команде верстальщик и программист, удаленно работаем с сеошниками и дизайнерами.
Оплата от кол-ва работ. За каждый выполненный проект получаете заработок. В среднем заработок в месяц около 500–600 у.е.
За Presta Shop в среднем около 100–200 у.е.
от сложности проекта цена может увеличиваться или уменьшаться.
Верстальщик не должен «Пропадать», и всегда быть на связи.
У нас очень развитая инфраструктура для prestashop, хорошая клиентская база и большие возможности. По всем ключевым запросам мы стабильно на 1 странице в ПС.
При желании есть возможность работать по договору или официально, через ИП.
Жду Ваших предложений.
П.С. Если вы не владеете Версткой на Преста Шоп. Не пишете. Зарплату у нас получают только те от кого есть польза и результат.
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