Верстальщик с функциями кодера. Постоянка

!!! — Верстка и натяжка на Presta Shop, версия 1.5!!! Реже 1.4

(Верстка выполняется чаще всего с PSDшников + ТЗ, задания могут быть разными)

Оплата производится после выполнения проекта, иногда небольшой аванс, обязательно хотя какое-то портфолио и/или собеседование и/или отзывы.

Можно неполный рабочий день. Минимальная занятость 20ч. в неделю. Удобное время можете выбирать сами. Если Вы студент, но отлично разбираетесь в коде или просто junior, но готовы учится, Вы нам подходите.

У верстальщика ЗП по ниже, у кодера или с навыками кода по выше. В любом случае будем рассматривать вариант, который выгоден обеим сторонам.

Собеседования в 2 этапа:

1. Я задаю простые вопросы

2. Кодер оценивает Вашу квалификацию.

3. Т.е. в течении 30 минут, Вы скорее всего будете приняты.

Сейчас очень много работы с клиентами. В команде верстальщик и программист, удаленно работаем с сеошниками и дизайнерами.

Оплата от кол-ва работ. За каждый выполненный проект получаете заработок. В среднем заработок в месяц около 500–600 у.е.

За Presta Shop в среднем около 100–200 у.е.

от сложности проекта цена может увеличиваться или уменьшаться.

Верстальщик не должен «Пропадать», и всегда быть на связи.

У нас очень развитая инфраструктура для prestashop, хорошая клиентская база и большие возможности. По всем ключевым запросам мы стабильно на 1 странице в ПС.

При желании есть возможность работать по договору или официально, через ИП.

Жду Ваших предложений.

П.С. Если вы не владеете Версткой на Преста Шоп. Не пишете. Зарплату у нас получают только те от кого есть польза и результат.