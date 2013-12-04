Устранить вирусы на сайте wordpress

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры!

Задача такая: нужно проверить сайт wordpress на вирусы и устранить их.

Когда я желаю поделиться материалом, пишет сайт dietrussia.ru. Вопрос: это также проблема в вирусах? Возможно, нужно будет правильно выставить права на файлы и папки.

Жду от вас предложений по расценкам и срокам.