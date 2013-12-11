Настройка модулей опенкарт

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки106 просмотров

Требуется настроить модули магазина на опенкарт. Работа срочная, оплата ЯД по факту. Цена вопроса- 10 уе

Opencart
11 лет назад
1z2x3c
38 лет
12 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

andrewbykam
Андрей 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
71 отзыв(-7)
11 лет назад
$10
1 день
Отличный специалист. Работа была выполнена раньше обозначенного срока в соответствии со всеми требованиями требованиями. Рекомендую.
СПАСИБО ЗА РАБОТУ

Заявки фрилансеров

andrewbykam
Андрей 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
71 отзыв(-7)
11 лет назад

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