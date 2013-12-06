Доработать скрипт формы заказа

Есть простой, готовый скрипт формы заказа с каптчёй, необходимо добавить в него поля с учётом обязательно/не обязательно к заполнению, и сделать перекодировку скрипта, чтобы он работал в UTF-8 (корректно работал со спецсимволами типа умлаутов), а не windows-1251.

Или если будет проще - написать новый скрипт. Репорт о заказе должен отправляться как представителю услуги, так и на емейл заказчика.