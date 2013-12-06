Доработать скрипт формы заказа

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок110 просмотров

Есть простой, готовый скрипт формы заказа с каптчёй, необходимо добавить в него поля с учётом обязательно/не обязательно к заполнению, и сделать перекодировку скрипта, чтобы он работал в UTF-8 (корректно работал со спецсимволами типа умлаутов), а не windows-1251.

Или если будет проще - написать новый скрипт. Репорт о заказе должен отправляться как представителю услуги, так и на емейл заказчика.

11 лет назад
alu
48 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

xxxKOTxxx
Борис 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Очень положительные впечатления от сотрудничества и отличный результат работы.
Приятно было сотрудничать, хороший заказчик - рекомендую.

Заявки фрилансеров

xxxKOTxxx
Борис 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад

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