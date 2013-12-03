Меню на сайт

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Закрыт2 заявки167 просмотров

Нужно переделать главною меню сайта. (интернет магазин на imagecms).

Пример меню как нужно сделать

http://rozetka.com.ua/

или

http://allo.ua/

Создать и установить на сайт.

Напишыте сроки и цену.

11 лет назад
KILLERFaRaoN
Остап 
34 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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