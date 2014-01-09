Очистить сайт от вируса

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок100 просмотров

Сайт на самописной CMS, перенаправляет со всех ссылок на виагру и т.д.

нужно сегодня.

почистить шеллы и закрыть дырки.

оплата после того, как 2 дня не будет повторных проникновений.

11 лет назад
astronweb
Валерий 
54 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
день назад
11 лет назад
$10
1 день
Очень ответственный быстрый человек. чистил и помогал до тех пор, пока проблема не была решена на все 100. сделал больше, чем я мог рассчитывать.
Валерий отличный заказчик! рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
день назад
11 лет назад

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