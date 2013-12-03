Нужен гуру по Wordpress, для доработок движка. Суть доработок в основном сводится к упрощению, все детали сообщу.

Из админки нужно убрать ненужные пункты меню со всеми потрохами (кодом).

Глючил редактор в хроме, исправили переустановкой WP. Надо чтобы не повторилось (если не получится, то черт с ним).

На 2 страницах сделать шаблон без сайдбаров и еще с несколькими мелочами.

Работа разовая, но в дальнейшем могут быть периодические заказы.

По оплате не обижу, но и вы предлагайте в пределах разумного.