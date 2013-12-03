Интернет-магазин

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок156 просмотров

Нужен интернет-магазин по продаже онлайн продуктов.С возможностью добавлять так же посетителям свои товары,проходя через модерацию админа.

Примерные сроки и цена.

Спасибо

11 лет назад
avad
53 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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