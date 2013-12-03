Перенос сайта Drupal на MODx

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Закрыт1 заявка131 просмотр

Необходимо перенести сайт с Drupal на MODx

+ создать конструктор (во-вложении)

DrupalMODX
11 лет назад
asdg
46 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

modx-services
Сергей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
79 отзывов(-1)
11 лет назад
$300
6 дней

Заявки фрилансеров

modx-services
Сергей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
79 отзывов(-1)
11 лет назад

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