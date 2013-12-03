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Видеочат на Клиент-Клиент (без сервера)
Требуется сделать видеочат, где клиенты перегоняют трафик между собой без участия сервера. Сайт есть. нужен только скрипт. Желательно WebRTC с использованием stun серверов.
Вид видеочата: http://img194.imageshack.us/img194/2649/kpj5.jpg
Логотип прописывается в скрипте.
Передаваемые POST параметры для создания канала:
1) Номер канала (параметр цифрами)
2) Время на видеочат, после чего он автоматически завершается о чем выдается сообщение (параметр в секундах)
3) Таймер обратного отсчета оставшегося времени с заданным временем появления до окончания сеанса (параметр в секундах)
4) Имя, которое отображается в левом углу (параметр строкой)
Логика такова:
1) Пользователь переходит по ссылке с POST параметрами и попадает в вэбчат.
2) Ожидает другого пользователя с тем же каналом.
3) Они общаются через Видеочат.
4) В случае разрыва заново могут пере зайти
5) Соединение разрывается через заданное в Post параметрах время (т.е. время должно опираться на серверное при соединении для обратного отсчета)
До подключения и после завершения сеанса отображается: http://img834.imageshack.us/img834/9417/8elh.jpg
Можно использовать какие-то готовые решения с доработкой. Возможно отдельным компонентом для joomla.
В общем основная задача – это перегон трафика между клиентами, а не серверами. Также чтоб чат использовал обычный хостинг без серверов и VPS
Видеочат должен работать на всех платформах, включая планшеты и телефоны.
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