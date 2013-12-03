Видеочат на Клиент-Клиент (без сервера)

Требуется сделать видеочат, где клиенты перегоняют трафик между собой без участия сервера. Сайт есть. нужен только скрипт. Желательно WebRTC с использованием stun серверов.

Вид видеочата: http://img194.imageshack.us/img194/2649/kpj5.jpg

Логотип прописывается в скрипте.

Передаваемые POST параметры для создания канала:

1) Номер канала (параметр цифрами)

2) Время на видеочат, после чего он автоматически завершается о чем выдается сообщение (параметр в секундах)

3) Таймер обратного отсчета оставшегося времени с заданным временем появления до окончания сеанса (параметр в секундах)

4) Имя, которое отображается в левом углу (параметр строкой)

Логика такова:

1) Пользователь переходит по ссылке с POST параметрами и попадает в вэбчат.

2) Ожидает другого пользователя с тем же каналом.

3) Они общаются через Видеочат.

4) В случае разрыва заново могут пере зайти

5) Соединение разрывается через заданное в Post параметрах время (т.е. время должно опираться на серверное при соединении для обратного отсчета)

До подключения и после завершения сеанса отображается: http://img834.imageshack.us/img834/9417/8elh.jpg

Можно использовать какие-то готовые решения с доработкой. Возможно отдельным компонентом для joomla.

В общем основная задача – это перегон трафика между клиентами, а не серверами. Также чтоб чат использовал обычный хостинг без серверов и VPS

Видеочат должен работать на всех платформах, включая планшеты и телефоны.