Кнопка "Печать" в "colorbox" на Drupal

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки147 просмотров

Необходимо доработать галерею "colorbox" так, чтобы появилась кнопка "распечатать" при просмотре изображений.

Сайт работает под управление Drupal 7.

Drupal
11 лет назад
mastak83
Роман 
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Orion_76
Павел 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Компетентно, оперативно + консультация по дальнейшему использованию скрипта. Рекомендую к сотрудничеству.
К сожалению, сделка не состоялась.. Или я пропустил уведомление на email о назначении меня исполнителем, или его небыло..

Заявки фрилансеров

Orion_76
Павел 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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